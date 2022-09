Em meio a boatos de término, Maiara surpreende ao mostrar saída após show: ''Olha ela''

Cantora Maiara surpreendeu ao mostrar local onde estava logo após show

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 13h48

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), surpreendeu ao mostrar onde foi curtir com uma amiga após um show. Em meio a boatos de mais um término com Fernando Zor (38), a famosa surgiu radiante se divertindo.

Em sua rede social, a artista sertaneja surpreendeu ao compartilhar um clique do momento inusitado após ter passado a noite se apresentando. Usando um look de ginástica colado, ela revelou onde estava aproveitando.

"A gente poderia estar num after ou num dogão mas não... Saímos direto do show para academia", contou Maiara ao exibir seu corpaço escultural com muita animação.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Olha ela", admiraram a musa. "Me empresta esse foco", pediram outros para ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maraisa se pronuncia após mais um possível término de Maiara e Fernando

A cantora Maraisa (34) fez uma série de reflexões em seu Twitter neste sábado, 24, que gerou dúvida entre os internautas de seus textos serem uma indireta sobre mais um término da irmã, Maiara, com o cantor Fernando Zor.

Sem hesitar, a sertaneja falou o que acha sobre relacionamentos e sobre pessoas que geram decepção para as outras tentando arranjar desculpas para se explicar.

"Muita gente não termina preocupado com que os outros vão falar na rua, se preocupam com o que o outro sabe de você, mas a pessoa pensou alguma coisa antes de pisar na bola?! Tem gente que aguenta desrespeito, manipulação, o chifre é o de menos, de tão pesado que é a relação…", começou dizendo.

Maraisa não parou por aí e continuou: "E não adianta vir falar que a pessoa faz isso porque o pai e a mãe não ensinaram quando era criança, tadinho(a), né?! Falta de caráter é falta de caráter e pronto! Ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela te trair... traição em todos os sentidos eu falo..".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!