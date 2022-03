Dira Paes ostenta shape sarado durante aula de pilates e web rasga elogios: ''Maravilhosa''

Com look coladinho, Dira Paes esbanja boa forma em aula de pilates e chama atenção dos internautas

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 13h35

Nesta quarta-feira, 23, Dira Paes (52) deixou seus seguidores de boca aberta ao exibir um registro de sua aula de pilates.

Acompanhada de um personal trainer, a atriz apareceu com um look coladinho de academia e impressionou com a boa forma.

“Entre uma cena e outra no Pantanal, os filmes do Oscar e o lançamento de novela… Um pilates para se contorcer e relaxar”, escreveu ela na legenda do post.

Logo os internautas fizeram chover elogios para a morena. “Plena até fazendo pilates”, disse um. “Uma rainha”, declarou outro. “Não cansa de ser maravilhosa?”, questionou mais um.

A artista está contagem regressiva para a estreia de sua nova novela, Pantanal, que chega à TV Globo no dia 28 de março. Sua personagem será Filó, mãe de Tadeu (José Loreto).