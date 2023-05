De visual novo, Jojo Todynho mostra look fitness diferentão: ''Fashionista''

Após perder mais de 20 kg treinando pesado, cantora Jojo Todynho faz selfie no espelho e exibe look para mais um dia de academia

A cantora Jojo Todynho (26), que está focadíssima em seu processo de emagrecimento, posou exibindo seu look de treino nesta sexta-feira, 26! Em uma loja de luxo em shopping na capital do Rio de Janeiro, a funkeira surgiu em selfie no espelho.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a famosa, que está pegando firme nos exercícios físicos e já perdeu 24 quilos, mostrou o modelito para treinar, um top e uma bermuda de lycra pretos com recortes e detalhes em amarração.

"Fitness fashionista", escreveu Jojo na legenda. No clique, ela ainda posou de óculos escuros e com a marquinha de bronzeado à mostra, recebendo elogios dos admiradores nos comentários.

"Estilo é pra poucos, exqueeeece!", elogiou um. "Poderosa", exaltou outra. "Cada dia mais admiro você", declarou uma terceira. "Ai, minha inspiração. Vou já achar o meu óculos branco também kkkk", brincou mais uma.

Confira Jojo Todynho mostra look fitness diferentão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho manda recado ousado e chama atenção

A cantora Jojo Todynho está com o visual renovado. Na última quarta-feira, 24, após passar por uma transformação, colocando mega hair loiro e com franja, a famosa surgiu poderosa e resolveu mandar um recado.

Cheia de atitude e fazendo carão, a estudante de Direito, que já eliminou mais de 20 kg fazendo exercícios e dieta, apareceu arrasadora e falou como está se sentindo. "Nem pu**, Nem santa…. Apenas Jordana! #docinhodelimão", disse Jojo Todynho na legenda sobre sua personalidade.