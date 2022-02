De top, Monique Alfradique exibe abdômen sarado em treino de tênis: ''Pelo menos a gente tenta''

Monique Alfradique rouba a cena nas redes sociais ao ostentar boa forma durante treino de tênis na praia

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h35

No último domingo, 13, Monique Alfradique (35) deixou seus seguidores babando ao compartilhar registros de seu treino de tênis.

Com um look fitness coladinho, a atriz exibiu o abdômen sarado enquanto se exercitava e fez o maior sucesso com os fãs.

“Resumo do meu domingo: treininho de beach tênis, pelo menos a gente tenta!”, brincou ela, bem-humorada, na legenda da publicação.

Pelos comentários, não faltaram elogios por parte dos internautas. “Gata demais”, disse um. “Maravilhosa”, disse um. “Não cansa de ser perfeita?”, questionou mais um.

Recentemente, a loira agitou a web ao revelar bastidores ousados de seu novo filme, Virando a Mesa, uma produção da Netflix.