De top e calça de ginástica, Andressa Ferreira exibe corpaço absurdo

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, impressionou ao exibir curvas treinadas em look fitness

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 13h55

A esposa de Thammy Miranda (39), Andressa Ferreira (34), exibiu toda sua boa forma ao compartilhar fotos nesta terça-feira, 02, em seus stories usando um look de ginástica.

De frentes e de costas, a modelo apareceu nos registros feitos no espelho de forma arrasadora. Usando apenas top e calça colada, Andressa Ferreira deixou à mostra sua barriga chapada e seu bumbum empinado.

Sorridente, a nora de Gretchen(64) apareceu satisfeita com sua forma física atual. Além de ter um abdômen desenhado e curvas empinadas, ela mostrou que está com os braços definidos. Ainda no clique foi possível ver o novo silicone de Andressa Ferreira.

Nos últimos dias, a influenciadora fez a temperatura subir em sua rede social ao compartilhar fotos de um ensaio que fez usando pouca roupa. Cobrindo apenas o necessário, a famosa deixou seu bumbum empinado em evidência.

Novo silicone de Andressa Ferreira

Vaidosa com seu físico, nos últimos meses, Andressa Ferreira passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento (2) e de amamentá-lo, a famosa resolveu colocar um tamanho menor de silicone. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!