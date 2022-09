De top e calça baixa, Andressa Ferreira exibe corpaço fora do comum na academia: ''Perfeição''

Nora de Gretchen, Andressa Ferreira, chocou ao exibir curvas torneadas em look de ginástica no espelho da academia

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 10h17

A modelo Andressa Ferreira impressionou nesta quinta-feira, 08, ao fazer fotos no espelho da academia do condomínio onde mora. Usando um look fitness de cor neon, ela exibiu suas curvas saradas no local e se destacou.

Nos registros, a esposa de Thammy Miranda esbanjou boa forma ao surgir de top decotado e calça de ginástica de cintura baixa. Com seu corpaço à mostra, a influenciadora provou mais uma vez ser dona de uma barriga sarada.

Exibindo suas entradinhas e gominhos, Andressa Ferreira chocou com tanta beleza. "Hoje tá com cara de segunda? Ou é impressão minha só minha? Por aqui já estou treinando! O que você faz pela manhã?", disse a musa após o feriado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Perfeição", escreveram sobre ela. "Que mulher linda", exclamaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Andressa Ferreira esclareceu se está grávida de uma menina. Indignada com críticas, ela rebateu comentários sobre o cabelo de seu filho, Bento, e até sobre ela ser uma pessoa "montada".

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

Neste sábado, 20, a modelo arrancou suspiros ao publicar uma série de fotos de um ensaio que fez sem sutiã. De blazer aberto, ela ostentou seu decote perfeito e parou tudo.

