De top, Carol Peixinho ostenta shape sarado durante treino na academia: ''Suadeira de todo dia''

Pegando pesado no treino, Carol Peixinho esbanja corpão torneado e ganha chuva de elogios da web

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 11h57

Na última segunda-feira, 14, Carol Peixinho (36) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um pouquinho de sua rotina de exercícios na web.

A digital influencer apareceu com seu look de academia, exibindo o shape sarado enquanto treinava com todo seu empenho na academia.

“Aquela suadeira de todo dia. Não tem hora, nem lugar”, escreveu ela na legenda da publicação, sem fazer corpo mole mesmo no hotel.

Pelos comentários, os fãs ficaram babando. “Maravilhosa”, disse um. “Musa inspiradora”, declarou outro. “Gata demais”, elogiou mais um.

Recentemente, a morena encantou os internautas ao deixar sua mensagem de feliz aniversário para o recém-assumido namorado, Thiaguinho (39).