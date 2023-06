De shortinhos e top, Mel Maia exibe corpo sarado que conquistou na academia: 'Maravilhosa'

Mel Maia exibe corpo saradíssimo em fotos na academia e chama a atenção com resultado impressionante

A atriz Mel Maia vem mostrando nos últimos meses que está mais focada do que nunca nos treinos. Nesta quinta-feria, 29, a famosa inclusive compartilhou diversos cliques exibindo suas curvas musculosas na academia.

Fazendo várias poses no espelho e para a câmera, a atriz, da novela das sete, Vai Na Fé, posou mais sarada do que nunca. De shortinhos e top, Mel Maia ostentou seu abdômen reto, suas pernas bem torneadas e até seus braços fortalecidos.

"MELHOR acaddump que você vai ver hoje", compartilhou a artista o álbum de cliques feitos na academia após seus treinos pesados com sua personal trainer, a mesma que acompanha Jojo Todynho na musculação.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Minha diva", escreveu a ex-apresentadora do SBT, Maisa Silva. "Boydbuilder", escreveu o até então ex, MC Daniel. "Maravilhosa", admiraram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Mel Maia foi flagrada com MC Daniel na praia. O ex-casal tem aparecido junto e levantado suspeitas de reconciliação. Questionada sobre a atriz, o cantor perdeu a paciência com um jornalista. "Vocêperguntou, eu não falei e você perguntou de novo. Qual você acha que é a resposta?”, disparou, completando que o jornalista só queria ‘viralizar e ficar famoso’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia esclarece relacionamento com MC Daniel após vídeo com cantor

Nesta sexta-feira, 23, a atriz Mel Maia pegou todos os seus seguidores de surpresa ao compartilhar um vídeo ao lado de seu ex-namorado, o cantor de funk MC Daniel. Os internautas ficaram confusos e começaram a especular uma possível volta do casal, que terminou o relacionamento no começo do mês de junho, após quase sete meses juntos.

A postagem ainda trazia outras fotos de amigos de Melissa, com uma legenda que deixou muita gente curiosa. “Você faz minha vida mais feliz”, escreveu a famosa, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Porém, com toda a repercussão na internet, a atriz achou necessário resolver os boatos de reconciliação que começaram a surgir: “Nós somos amigos”, explicou ela, em uma página de fofoca de famosos na mesma rede social.