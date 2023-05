De shortinhos e top, Mel Maia choca com corpão em treino: 'Tá gigante'

Treinando pesado na academia, Mel Maia choca ao exibir corpaço sarado em ação

A atriz Mel Maia (19) mostrou toda sua boa forma na academia. Nesta sexta-feira, 26, a famosa apareceu pegando pesando no treino de pernas e chocou ao exibir suas curvas bem saradas.

No registro publicado pela sua personal trainer, Carol Vaz, a mesma que treina Jojo Todynho (26), a global surgiu sofrendo ao fazer os exercícios sem moleza.

De shortinhos e top, Mel Maia ostentou seu corpo torneado e provou que está ganhando músculos. "Leg day pique guerra! Meu pequeno animal", disse a profissional ao mostrar como a aluna está aplicada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a boa forma da atriz. "Tá gigante", observaram os seguidores. "Evoluiu demais", notaram outros.

Ainda nos últimos dias, Mel Maia atraiu olhares ao exibir suas coxas bem grossas na academia. Em momento de folga das gravações da novela das sete, Vai Na Fé, a globa aproveita para treinar.

Veja o vídeo de Mel Maia treinando na academia:

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar a namorada, Mel Maia

O cantor MC Daniel (24) contou que desembolsa uma fortuna para visitar sua namorada, a atriz Mel Maia. Ele mora em São Paulo e ela vive no Rio de Janeiro. Com o namoro à distância, ele precisa se locomover todos os meses para visita a amada com frequência e isso tem um custo alto.

Em conversa com Mike Bernardino, segundo o colunista Leo Dias, ele contou que chega a gastar R$ 300 mil por mês para manter a sua rotina de viagens para ver a amada, incluindo passagem aérea, seguranças e produtores.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.