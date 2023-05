De shortinhos e top, Jojo Todynho exibe corpão mais magro e impressiona com mudança

Após eliminar mais de 20 kg, Jojo Todynho exibe curvas mais sequinhas e choca com transformação

A cantora Jojo Todynho (26) impressionou logo de manhã nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar uma selfie usando um look fitness curtinho. Pronta para mais um treino, a famosa chamou a atenção ao exibir suas curvas mais magras.

Exercitando-se todos os dias na academia e fazendo dieta, a funkeira, que já eliminou mais de 20 kg, esbanjou seu corpaço torneado em frente a um espelho de sua casa e chocou com a mudança que conquistou.

Nitidamente mais magra, Jojo Todynho deu um show de beleza ao surgir vestindo a roupa de ginástica bem curtinha e colada. A famosa apostou em peças estampadas e cheias de cor para enfrentar mais um dia na academia.

Ainda nesta quarta-feira, 10, a artista impressionou ao exibir sua barriga no espelho da academia. Inspirando os internautas, ela mostrou o resultado que conquistou até agora.

Veja a foto de Jojo Todynho de look fitness:

Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Pelos Stories publicados em seu Instagram, Jojo, que deixou de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.