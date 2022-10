De shortinho e top, Mel Maia pega pesado em treino e ostenta corpaço

Aos 18 anos, atriz Mel Maia empina o bumbum em agachamento e exibe corpão durante treino na academia: ''Falecendo''

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 12h29

A atriz Mel Maia (18) começou o dia cheia de disposição e compartilhou com os fãs nas redes sociais mais um dia de treino!

A jovem chamou atenção pelo seu corpaço ao surgir na academia. Nos Stories de seu Instagram, Mel pegou pesado na malhação e mostrou um pouco dos exercícios, acompanhada por um personal trainer.

Nas imagens, a gata aparece usando um top e shortinho preto coladinho, deixando em evidência suas curvas perfeitas. Fazendo agachamento, Mel empinou o bumbum redondinho e posou exibindo a cintura fininha.

"Bom dia falecendo", brincou Mel em um dos vídeos. Em outra publicação, ela escreveu: "Tá pagoooo, cheia de ódio kkkk."

Confira Mel Maia no treino:

Mel Maia exibe cintura fininha em vídeo

Mel Maia deu um show de rebolado em um novo vídeo nas redes sociais. Aproveitando o domingo de folga, a atriz surgiu nos stories do Instagram fazendo uma dancinha. Curtindo o sol do Rio de Janeiro, a artista apareceu com biquíni tie-dye rosa e branco, e ostentou o corpaço. Na companhia de uma amiga, a jovem exibiu a cinturinha fina, o abdômen sarado e as curvas impecáveis.

