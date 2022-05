De roupa de ginástica, Isis Valverde exibe corpo real ao levar o filho à escola

Atriz Isis Valverde foi flagrada levando o herdeiro para escola e roubou a cena com boa forma

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 11h53

A atriz Isis Valverde (35) foi flagrada fazendo uma atividade de sua vida pessoal!

Nesta sexta-feira, 6, a artista foi fotografada levando o filho, Rael Valverde Resende (3), para a escola na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção com seu look dia.

Usando uma roupa de ginástica, top e calça legging, Isis Valverde exibiu seu corpo de forma real e esbanjou beleza.

Sem mostrar o filho, a famosa saiu do carro milionário segurando a mochila do herdeiro até deixá-lo na porta do colégio.

Ainda nos últimos dias, na rede social, Isis Valverde encantou ao compartilhar fotos de Rael fazendo careta e impressionou ao mostrar como o garoto cresceu.

Veja as fotos de Isis Valverde levando o filho para a escola:

Fotos: AgNews / Dilson Silva