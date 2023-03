De macaquinho fitness, Gretchen exibe corpão ativo na academia: ''Plena''

Em Portugal, cantora Gretchen se gravou treinando na academia e roubou a cena ao exibir boa forma em look fitness

A cantora Gretchen (63) deu um show de boa forma em sua rede social nesta quinta-feira, 09, ao compartilhar um vídeo treinando em uma academia de Portugal. Estilosa, ela escolheu um look fitness nada discreto para o momento: um macaquinho.

No registro publicado, a Rainha do Rebolado apareceu fazendo abdominal e chamou a atenção ao surgir com seus bumbum empinado para cima.

Usando a peça bem colada ao corpo, Gretchen exibiu suas curvas esculturais enquanto pegava pesado na malhação. "E vocês pensam que aqui em Portugal não tem abdominal? Tem sim. Pesadão. Na @phiveclubs em Celas em Coimbra. Simbora", disse a famosa toda animada.

Ao aparecer fazendo o exercício com muita energia, a artista logo arrancou elogios dos fãs. "Plena", disseram os seguidores. "Falem o que quiser, mas a Gretchen é porreta, super admiro", falaram outros sobre a cantora.

É bom lembrar que Gretchen voltou a morar em Portugal após ter tido problemas em sua casa no Brasil, localizada em um bairro nobre de Belém, no Pará.

Veja o vídeo de Gretchen na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Após deixar o Brasil, Gretchen coloca mansão à venda por R$ 1,5 milhão

A cantora Gretchen colocou à venda a mansão em que morava em Belém, no Pará. Agora de volta a Portugal, a estrela já abriu o processo para se desfazer do imóvel que lhe deu muita dor de cabeça nos últimos meses.

Segundo informações do jornal 'Extra', a Rainha do Rebolado está pedindo R$ 1,5 milhão pela casa , que fica no bairro do Jurunas, um dos mais bem localizados da capital paraense. Ele é enorme e conta com quatro quartos, cinco salas, piscina e garagem.

Gretchen chegou a fazer uma reforma quando se mudou para o local em 2021, em plena pandemia. A cantora também aceita que a mansão seja alugada por um valor de R$ 15 mil ao mês .

A cantora avisou que deixaria o Brasil no dia 6 de janeiro. Ela foi às redes sociais para avisar os seguidores e explicou que o principal motivo foi uma série de desentendimentos com os vizinhos. Ela também foi vítima de abuso de poder da parte dos oficiais da cidade de Belém, no Pará.

Na época, ela fez uma sequência de vídeos reforçando o comunicado publicado em seu perfil, e ainda afirmou que irá voltar a morar em sua casa, quando a situação for resolvida. Ela ainda desejou sorte a uma construtora que irá fazer um empreendimento ao lado de sua propriedade e ainda afirmou que poderá recomeçar em um lugar em que será respeitada por ser uma cidadã normal.

“Estou indo embora. Quero deixar claro e evidenciar que eu e minha família mudaríamos de país de toda forma, porém só estava programado para março. Dado aos fatos ocorridos essa semana com grande abuso de poder de quem deveria nos proteger, reformulei minha agenda de trabalho e resolvi adiantar minha viagem que, pelas graças de Deus, será por um excelente motivo: meu marido Esdras passou no mestrado de Musicoterapia, na faculdade Lusíada de Lisboa”, disse ela. Veja as fotos aqui.