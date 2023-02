De macacão, Patrícia Poeta surge deslumbrante na academia: ''Malhação tá on''

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao registrar momento fitness na academia do prédio

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surgiu deslumbrante na academia de seu prédio. Nesta segunda-feira, 06, após o dia de trabalho, a jornalista aproveitou a tarde livre para se exercitar.

Além de publicar uma selfie plena no local, a famosa fez uma selfie no espelho e exibiu seu look de treino. De macacão verde e preto, ela deu um show de beleza no momento de autocuidado.

Ostentando suas curvas esculturais na roupa colada, Patrícia Poeta impressionou com sua boa forma. "Malhação tá on", disse ela na legenda da selfie.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a comunicadora de elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Muito linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro e renovou o bronzeado com estilo.

Veja os cliques de Patrícia Poeta na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta fala de Gloria Maria: 'Ela estava mal'

A apresentadora Patricia Poeta abriu o programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira, 2, lamentando a morte da jornalista Gloria Maria. Ela revelou que a colega de profissão estava internada no Rio de Janeiro em seus últimos dias de vida.

“A gente, obviamente, tinha informações de Gloria. Ela estava mal, internada no hospital, mas sempre com a pontinha de esperança de que ela sairia de novo dessa. Receber a notícia é muito difícil e fazer o programa agora é humanamente desafiador”, disse ela.