De look fitness, Ana Furtado surpreende ao exibir corpaço treinado na academia

Apresentadora Ana Furtado impressionou ao mostrar curvas saradas durante treino

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 12h34

A apresentadora Ana Furtado (48) começou a semana com muita energia e boa forma em sua rede social nesta segunda-feira, 18.

Em um vídeo, a ex-global apareceu treinando na academia e chamou a atenção ao exibir suas curvas saradas em um look fitness.

De top e calça de ginástica, Ana Furtado deixou à mostra seu corpaço torneado e falou sobre a importância de se movimentar.

"Exercício físico é uma forma de agradecer ao meu corpo por tudo o que ele me permite viver. É celebrá-lo! É também uma forma de manter a cabeça no lugar. Eu não acordo disposta todos os dias, é claro. E também nem gosto de todo tipo de atividade. Mas encontrei uma que me dá prazer e assim consigo dar o meu melhor (mesmo que o meu melhor não seja o mesmo todos os dias). Não desista e não se limite. Faça o que puder, como puder. Seu corpo e sua saúde merecem!", contou ela para inspirar os internautas.

No último sábado, 16, Ana Furtado surgiu de cara inchada na rede social ao levantar tarde da cama após anos acordando cedo para apresentar o É de Casa. A famosa ainda brincou sobre ter conseguido um roupão do líder após 20 anos pedindo para o esposo, o diretor Boninho (60).

Ana Furtado exibe boa forma ao treinar na academia; veja o vídeo: