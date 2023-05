De look de vaca, Gracyanne Barbosa exibe bumbum gigantesco e choca

Usando macacão de vaca, Gracyanne Barbosa exibe glúteos enormes e chama a atenção

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) roubou a cena na academia nesta segunda-feira, 22, ao marcar presença para realizar seu treino de glúteos usando um look nada discreto. A famosa exibiu suas curvas musculosas em um macacão bem chamativo.

Nos vídeos publicados em seus stories, a esposa do cantor Belo (49) exibiu a sequência de exercícios para deixar seu bumbum ainda maior e chamou a atenção ao surgir vestindo a roupa de ginástica com estampa de vaca.

Com a peça bem marcada ao corpo, Gracynne Barbosa deixou os músculos saltando bem em evidência. Os glúteos volumosos mais uma vez roubaram a cena com seu tamanho gigante.

"Vamos iniciar nosso treino porque hoje é dia de bumbum na nuca", escreveu a musa fitness ao aparecer treinando pesado. No fim, ela deu uma conferida no espelho e deu um show de boa forma. "Tá pago", falou.

No domingo, 21, a famosa impressionou ao compartilhar um vídeo se refrescando em uma ducha na praia. Usando um biquíni mínimo, Gracyanne chocou ao ostentar seu corpo sarado.

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa de look de vaca:

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao revelar quantas vezes por semana "faz aquilo" com Belo. Nas últimas semanas, ela surpreendeu o amado com um presente aniversário inusitado.