De look colado, Zilu Camargo mostra boa forma ao se exercitar em casa

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 10h15

Nesta terça-feira, 02, Zilu Camargo (64) publicou mais um de seus vídeos treinando e impressionou com sua boa forma. Na sala de casa, ela apareceu se exercitando.

Morando nos EUA, a empresária fez o registro em um canto de seu lar. Usando um look fitness colado, Zilu Camargo apareceu realizando uma prancha no colchonete com plenitude.

"Não limite seus desafios... Desafie seus limites", disse ela ao mostrar força nos braço, barriga e bastante equilíbrio.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da influenciadora. "Arrasou", aprovaram os fãs. "Muito bom", escreveram outros.

Ainda recentemente, Zilu Camargo falou sobre ter um corpaço em sua idade e impressionou ao surgir de costas usando um biquíni fio-dental. No registro, ela roubou a cena com seu bumbum empinado.

Zilu Camargo é criticada por vídeo rastejando

Ao compartilhar um vídeo rastejando em seu quarto, Zilu Camargo recebeu críticas em sua rede social sobre não ter o que fazer. Sem papas na língua, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (59) rebateu a opinião da internauta sobre ela.

Morando nos EUA desde o início da pandemia, a mãe de Wanessa Camargo (39) desabafou sobre a falta que sente da família e do país de origem. Em mais um vídeo, a empresária apareceu arrumando sua casa norte-americana e comentou sobre não aguentar mais ficar longe.

