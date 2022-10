De fio-dental minúsculo, Gracyanne Barbosa escandaliza com glúteos turbinados no pole dance: ''Deusa''

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao ostentar seu corpaço turbinado em mais um vídeo ousado de pole dance

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 08h20

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou ao compartilhar mais um vídeo fazendo pole dance. Nesta quarta-feira, 05, ela publicou o registro ousado em sua rede social e deu o que falar.

Usando uma roupa íntima vermelha bem pequena e de modelo fio-dental, a esposa do cantor Belo (48) fez a temperatura subir ao ostentar suas curvas musculosas ao se movimentar na barra.

Com a calcinha minúscula, Gracyanne Barbosa exibiu seu corpaço musculoso e chocou com seu bumbum turbinado. "Eu fico perdida e me sinto desengonçada, mas me divirto tanto e fico tão encantada com as aulas da @robertamartinsa e o jeitinho dela ensinar, que saio realizada das aulas", comentou sobre a dança.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com as curvas turbinadas da musa. "Deusa", admiraram os fãs. "Perfeita", definiram outros a esposa do cantor.

Ainda nos últimos dias, Gracyannne Barbosa fez a temperatura subir ao mostrar quase tudo abaixando a calça. Sem calcinha, ela exibiu sua marquinha de bronzeado de fita e causou com a selfie ousada.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum molhado de suor após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousadíssimo. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

