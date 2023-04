De cropped, Ivete Sangalo esbanja corpaço escultural na academia: ''Linda demais''

Cantora Ivete Sangalo esbanja corpão dançando na academia e choca internautas com boa forma

A cantora Ivete Sangalo (50) deu um show de disposição e boa forma nesta terça-feira, 11, para seus seguidores ao compartilhar um vídeo dançando na academia. Toda disposta, a famosa apareceu curtindo o momento na musculação de sua casa.

No registro postado pela apresentadora, ela apareceu sem maquiagem e vestindo uma roupa fitness. Além da calça colada, a artista apostou em um cropped. Inclusive, Ivete brincou ao ter colocado a peça curtinha.

"Botei meu croped e reagi , e meti um #sesaia na preguiça!", brincou ela ao mostrar toda sua animação em frente ao espelho.

Claro que os internautas logo admiraram a famosa e sua beleza natural. "Diva", definiram os fãs. "Gente, olha o corpo", elogiaram. "Linda demais", enalteceram outros.

Veja o vídeo de Ivete Sangalo na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo abre o jogo sobre a rotina com os filhos dentro de casa

Ivete Sangalo detalhou como é o dia a dia dentro de sua casa, visto que ela tem três filhos com o nutricionista Daniel Cady (37).

Os filhos de Ivete Sangalo são Marcelo (13) e as gêmeas, Helena e Marina (05). Assim como toda mãe, ela quer estar presente na vida das crianças, mas o trabalho e a agenda apertada dificultam.

A cantora revelou que tem dois tipos de rotina para dar conta da maternidade e que fez um acordo com seu marido.

"Tenho um combinado com Daniel que é o seguinte: antes eu me cobrava muito, com essa coisa de acordar cedo e ficar com meus filhos. Toda mãe sabe do que eu estou falando. Eu quero ficar 24 horas com eles, é um inferno. Daniel me trouxe esse equilíbrio e falou: Meu amor, calma. Não é assim. Tenha calma. Como eu sou uma pessoa da noite, de manhã cedinho quem acorda é Daniel, leva na escola. Eu busco e, a partir daí, a gente vai assumindo juntos essa jornada que é ser pai e mãe. Eu acordo, tomo meu café da manhã", explicou Ivete.

Daniel deixou claro que as filhas costumam ter um hábito alimentar muito parecido com o de Ivete e que elas são super comilonas.