De calça branca, Gracyanne Barbosa coloca corpaço para jogo na academia

Gracyanne Barbosa deixou curvas musculosas evidentes em look branco e impressionou

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 13h45

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) compartilhou mais um vídeo treinando pesado na academia e impressionou com suas curvas saltando.

Nesta quinta-feira, 9, a esposa do cantor Belo (48) apareceu se exercitando com uma calça branca coladíssima e chamou a atenção com seu bumbum empinado.

"O treino foi ontem, resultado: hoje nem sento. Treino com foco em glúteos feito com sucesso", contou ela sobre o trabalho feito na academia.

Nos comentários, a famosa foi coberta de elogios. "A melhor que nós temos! Disparada e com muita folga! Te amo", declarou-se Belo. "Que abundância", disseram os internautas.

Por ter o corpo musculoso, recentemente, Gracyanne Barbosa falou sobre ter tido insegurança no pole dance. Nos últimos dias, a musa fitness subiu na balança e ficou chocada ao ver que já estava com mais de 85 kg.

Gracyanne Barbosa exibe corpaço na academia ao surgir de look branco; veja: