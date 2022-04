De biquíni, Juju Salimeni faz fotos com carrão e rouba a cena com corpo sarado

Apresentadora Juju Salimeni exibiu curvas treinadas ao lado de veículo milionário e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 09h35

A apresentadora Juju Salimeni (35) impressionou com novas fotos em sua rede social.

Nesta terça-feira, 05, a ex-panicat compartilhou cliques ao lado de um veículo de luxo e chamou a atenção ao surgir com um look montado com biquíni.

Exibindo suas curvas treinadas, Juju Salimeni esbanjou beleza nos registros. "Uma das minhas maiores paixões: carros! Conta aqui pra mim qual o carro dos seus sonhos", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa recebeu muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Que mulher bonita", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Juju Salimeni arrancou mais elogios ao compartilhar uma foto usando um maiô aberto.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a famosa contou como foi voltar com a segunda temporada de seu programa após a pandemia e uma depressão superada.

Veja as fotos de Juju Salimeni: