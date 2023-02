Daniela Albuquerque treina de biquíni cavado e exibe marquinha

Apresentadora Daniela Albuquerque impressionou ao ostentar boa forma na academia vestindo apenas biquíni

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) impressionou ao se gravar na academia de sua casa de praia. Nesta quarta-feira, 22, a famosa registrou o momento fitness usando biquíni e chamou a atenção com sua boa forma.

Nos stories, a famosa contou que aproveitou o dia ensolarado para renovar sua vitamina D enquanto queimava calorias. Como estava calor, ela fez a atividade física de roupa de banho.

Vestindo um biquíni cor de rosa, de modelo bem cavado, a apresentadora da RedeTV! deixou à mostra sua marquinha de bronzeado e suas curvas torneadas.

Inclusive, Daniela Albuquerque revelou que subiu as escadas da mansão de caneleira para intensificar o nível do treino. "Hoje foram muitos degraus com caneleira de 5 kg em cada pernoca. Aproveitei e já ativei a vitamina D", comentou.

Ainda nesta quarta-feira, 22, a jornalista arrancou elogios ao publicar um vídeo tomando ducha de biquíni bem fininho. Ela também postou fotos do momento repleto de beleza natural.

Veja as fotos de Daniela Albuquerque de biquíni na academia:

Daniela Albuquerque curte show com as filhas

A apresentadora Daniela Albuquerque curtiu o show do cantor Harry Styles (28) com as filhas em São Paulo. Cheia de estilo, a jornalista apareceu para o evento ao lado das herdeiras, Alice (10) e Antonella (7).

Nos registros compartilhas em sua rede social, a famosa apareceu deslumbrante com um look preto nada básico para curtir a apresentação do artista queridinho pelas adolescentes.

Com uma calça de couro, um body transparente com busto brilhante e uma jaqueta prateada, Daniela Albuquerque não passou despercebida. Ainda mais porque, ela arrematou a combinação com botas e bolsa também brilhantes.

"Sensacional o show do @harrystyles Amamos", contou a apresentadora da RedeTV! na legenda dos cliques encantadores do momento.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo encheram a artista de muitos elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Maravilhosa", escreveram outros.