Com look nada discreto, Sheila Mello vira piada na academia: ''Não tem um dia de paz''

Sheila Mello vira piada ao aparecer usando combinação inusitada durante o treino

A dançarina Sheila Mello (44) não passou despercebida no treino da academia! Nesta quinta-feira, 18, a famosa compartilhou um vídeo fazendo um exercício em um aparelho para pernas e chamou a atenção ao aparecer usando um look nada discreto.

No registro, a eterna loira do É o Tchan apareceu de pernas de fora ao apostar no shortinhos amarelo e na camiseta roxa. Ao apostar na combinação colorida, a artista acabou virando piada para seu personal trainer, que surgiu tirando sarro não apenas do estilo, mas também de seu "bronzeado" branco.

"E a loira do tchan não tem um dia de paz! @guirrapersonalbjj todo dia inventa uma nova. O personal de vocês também é assim?", falou ela levando tudo na brincadeira.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a boa forma da famosa, que ostentou seus músculos torneados. "Linda e perfeita", admiraram os fãs. "Linda mesmo assim", disseram outros.

Veja o vídeo de Sheila Mello:

Sheila Mello sai em defesa do ex-marido após ele ser chamado de mendigo

A dançarina Sheila Melloestá revoltada com as críticas que seu ex-marido, o medalhista olímpico Fernando Scherer (49), mais conhecido como Xuxa, recebeu após uma polêmica envolvendo seu visual, no último sábado, 06, e sem hesitar ela saiu em defesa do amado.

É que a produção que Scherer elegeu para prestigiar a festa escolar de Brenda (09), de seu antigo relacionamento com Sheila, não foi muito bem vista pelos internautas.

Em uma publicação feita através do Instagram da atriz, Xuxa compareceu ao evento no colégio da filha vestindo um look diferentão composto por camiseta cinza florida, calça saruel vinho e camisa xadrez amarrada na cintura. Além do All Star azul. "Dia de prestigiar a gatinha na escola!", legendou a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões sobre o look colorido do ex-nadador. "Sou fã demais desse cara mas a lei é pra todos! Casaco quadriculado na cintura com uma blusa florida e a meia lá na canela foi um tiro de 100 metros rasos longe da moda", falou uma internauta.

"Fico passada com esse povo rico, que se vestem igual mendigos", escreveu oura. "Mais que roupa desmantelada é essa desse homem", opinou mais uma fã.

Após ler as alfinetadas, Sheila foi direta e reta em sua resposta. "Ele tem mais personalidade que a gente. Tem que usar o que está com vontade", seguido de emoji de riso.

