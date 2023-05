Com look justinho, Sheila Mello ostenta curvas impecáveis durante treino na academia

A dançarina Sheila Mello impressionou os seguidores ao postar um vídeo treinando na academia com look justo

Sheila Mello(44) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar um trecho do seu treino de superiores na academia.

No vídeo publicado no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 23, a dançarina surgiu usando um look justinho: um top e uma calça legging, marcando as curvas impecáveis da artista.

Ao dividir o registro, a loira aproveitou para deixar uma mensagem motivacional para seus seguidores. "Sobre continuar todos os dias, constantemente!", afirmou ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que recentemente Sheila acabou virando piada durante seu treino. Nas redes sociais, a loira compartilhou um vídeo fazendo um exercício em um aparelho para pernas e chamou a atenção ao aparecer usando um look nada discreto. No registro, a eterna loira do É o Tchan apareceu de pernas de fora ao apostar no shortinhos amarelo e na camiseta roxa.

Ao apostar na combinação colorida, o personal da artista acabou tirando sarro do estilo da artista e também de seu "bronzeado" branco. "E a loira do tchan não tem um dia de paz! @guirrapersonalbjj todo dia inventa uma nova. O personal de vocês também é assim?", falou ela, levando tudo na brincadeira.

Confira o vídeo de Sheila Mello treinando na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Foto com a filha

A filha de Sheila Mello, Brenda Scherer (9), impressionou ao surgir em uma nova foto ao lado da mãe. Nesta terça-feira, 23, a famosa compartilhou uma selfie com a herdeira e chamou a atenção com a forte semelhança com ela.

No registro, elas apareceram sorrindo e logo os internautas notaram os traços parecidos da dupla. Na legenda, a famosa aproveitou para falar sobre a importância que garota tem em sua vida. "Sol da minha vida! Sou tão grata a Deus por esse presente! Todas as manhãs ao acordá-la com beijinhos, a vida ganha sentido novamente!", escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!