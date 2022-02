Com look coladinho, Thais Braz arranca suspiros exibindo boa forma em treino de boxe

Ex-BBB Thais Braz impressiona internautas com shape sarado durante treino de boxe e ganha elogios

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h03

Nesta quinta-feira, 3, Thais Braz (29) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um trechinho de seu treino diário na academia.

A modelo apareceu com um look fitness coladinho para se exercitar e fez sucesso exibindo a boa forma enquanto praticava boxe ao lado do personal trainer.

“Bora!”, escreveu a morena na legenda da publicação, contagiando os internautas para também entrarem numa rotina mais saudável.

Eles logo foram para os comentários elogiar o corpão da ex-BBB. “Maravilhosa”, disse um. “Tudo pra mim”, declarou outro. “Perfeita como sempre”, afirmou mais um.

Recentemente, durante as férias no começo do ano, a também influenciadora agitou a web ao encontrar seus ex-companheiros de confinamento para curtir dias de festa.