Claudia Raia chama atenção da web ao malhar ao lado do filho: "Postura de milhões"

A atriz Claudia Raia recebeu vários elogios ao mostrar seu treino ao lado do filho, Enzo Celulari

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 19h33

Claudia Raia(55) e Enzo Celulari(25) treinaram juntos nesta sexta-feira, 8.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece na academia ao lado do herdeiro, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari (64), e impressionou os seguidores com sua postura durante os exercícios.

"Treino em família", escreveu a artista na legenda, acrescentando um emoji do coração.

Nos comentários, os internautas elogiaram a postura e elegância de Claudia Raia durante o treino. "A postura de milhões", disse um seguidor. "A mulher é linda até treinando", escreveu outra. "Olha a elegância dela", observou uma fã. "Muito diva treinando! Plena, cheia de postura. Quem me dera", comentou mais uma.

Visita ao museu

Na última terça-feira, 14, Claudia Raia usou as redes sociais para compartilhar uma visita à Pinacoteca de São Paulo ao lado da filha, Sophia. No Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques, visitando o museu.

Na legenda do post, a famosa aproveitou para enaltecer a arte brasileira e fazer um convite para que o público visite museus. "Registro dessa exposição panorâmica da maravilhosa da Adriana Varejão, na Pinacoteca de São Paulo, até dia 01/08, com mais de 60 obras dessa artista tão talentosa. Visitem o museu, valorizar a arte brasileira é também um ato de resistência", ressaltou ela.

Confira: