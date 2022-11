Carol Borba revela que está mais magra que antes da gravidez: ''Voltei pra casa com 2kg a menos''

Educadora física Carol Borba contou que está com peso mais baixo do que quando engravidou de sua primeira filha

A educadora física Carol Borba (36) está mais magra do que antes da gravidez. Isso porque, ela não está conseguindo manter sua rotina fitness e a dieta que costumava fazer de dar à luz Diana, sua filha fruto de seu casamento com o nutricionista Rafael Domingues (38).

Conhecida pelo seu corpo sarado e cheio de músculos, a influenciadora, que ajuda milhares de pessoas a perde peso em casa, precisou diminuir a frequência de seus treinos após o nascimento de sua primogênita.

Com mais de 2 milhões de seguidores, a influenciadora digital não tem se preocupado em voltar ao seu corpo definido de antes da gestação. Carol, que normalmente pesava 59kg, engordou pouco na gravidez, chegando a 63,8kg.

Pouco mais de 1 mês após o nascimento de Diana, ela está pesando menos do que antes, entre 56 e 57kg. “Quando voltei para casa, eu já estava 2kg mais magra do meu normal. Isso dois dias depois dela nascer. Mas sei que esse é um caso a parte e quero deixar claro isso. A maioria das mamães demoram mais para perder peso, e está tudo bem! Cada corpo reage de um jeito”, ressaltou.

“Eu só sinto que meu corpo está mais flácido, mas já estou bem magrinha. Eu tive uma mudança de composição corporal, antes eu treinava bastante então tinha mais massa magra. Na gestação tive que ficar muito tempo parada, de repouso, então perdi bastante massa magra”, explicou Carol sobre ter perdido massa durante o processo.

Carol Borba é internada após diagnóstico de síndrome

A influencer e treinadora física Carol Borba ficou internada no dia 5 de agosto no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná. Isso porque a paranaense - grávida da primeira filha, Diana, com o marido, o nutricionista Rafael Domingues - está enfrentando uma alteração na gestação.

Trata-se de uma síndrome chamada Útero Hiper-Reativo, na qual provoca contrações do útero, conforme ela se movimenta ou faz esforço. Além das contações, a síndrome causa o enrijecimento da barriga e fortes dores na barriga e na vagina.

“Eu estou com 33 semanas de gravidez e, para ter uma segurança maior na formação da bebê, preciso segurar até a 34ª semana. Estou inibindo o parto e diminuindo as contrações com medicamentos.”, contou ela na época.

