Carmo Dalla Vecchia revela quantos quilos perdeu ao posar sem camisa

Ator Carmo Dalla Vecchia publica selfie descamisado em frente ao espelho e mostra evolução nos treinos após emagrecer mais de 7 quilos

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 10h53

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) usou suas redes sociais para exibir o resultado de pouco mais de um mês pegando pesado nas atividades físicas!

Na manhã desta terça-feira, 26, o artista, intérprete de Alfredo na novela Cara e Coragem, compartilhou um registro em preto e branco em que aparece em frente ao espelho e mostrou a evolução de seu corpo depois de iniciar tratamento em junho deste ano.

Em seu perfil no Instagram, ele revelou que conseguir perder quase oito quilos. Ao legendar a publicação, ele listou a perda diária de peso. De 99,220 quilos no dia 16, ele passou para 91,5 kg atualmente.

"Obrigado @drfrankelbrandao @rodrigo_aguiar_ceguinho", agradeceu Carmo aos profissionais que tem ajudado na perda de peso.

"Parabéns pela conquista", parabenizou uma fã nos comentários da postagem. "Que beleza", destacou outra. "Tá gaaaaato e feliz", disse uma terceira. "Coisa linda", elogiou mais uma.

Confira a foto de Carmo Dalla Vecchia descamisado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia revela como conheceu o marido, João Emanuel Carneiro

Recentemente, Carmo Dalla Vecchia surpreendeu ao contar como conheceu o marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho, Pedro (3). Ele divertiu os fãs ao responder uma pergunta sobre o momento curioso de sua vida. “Me fala como foi que você conheceu o seu marido? Virei mais fã de vocês dois pela coragem de assumir a relação de vocês num país tão homofóbico”, quis saber um seguidor. Então, o artista respondeu: “Eu fazia um espetáculo horroroso e ele foi ver. Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento”.

