Caio Castro exibe tanquinho em foto com a namorada: "Humilha nosso preparador físico"

Namorada de Caio Castro, Daiane de Paula compartilhou foto ao lado do ator, que exibiu o tanquinho

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 14h03

O ator Caio Castro (33) e a namorada Daiane de Paula (32) ganharam aquele 'biscoito' -- gíria da web para quando se posta algo só para ganhar elogios -- dos seguidores ao exibirem seus tanquinhos em uma foto no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 28. Os dois mostraram suas barrigas saradas no elevador.

"Lembre-se, o mundo não gira em torno do seu umbigo", brincou ela na legenda da publicação. Caio acabou 'entregando' nos comentários que a foto foi feita após eles terem ido a um restaurante japonês.

"Depois de um combinado de 100 peças, você quer postar barriga ? [risos] Olha… você humilha nosso preparador físico", escreveu o ator, que está no ar em Todas as Flores, no papel de Pablo.

Caio Castro reage ao ver foto da namorada de lingerie

Caio Castro agitou as redes sociais ao deixar um comentário em uma nova foto de sua namorada, a repórter Daiane de Paula.

Em maio deste ano, ela compartilhou uma imagem de um ensaio fotográfico só de lingerie preta de renda e o amado ficou de queixo caído.

Nos comentários da foto, o ator fez questão de reagir. “Maravilhosa é você. Obrigado, Deus”, disse ele.

Grazi Massafera apoia novo namoro do ex, Caio Castro

Vale lembrar que Caio e Daiane assumiram o namoro durante o festival Lollapalooza, em São Paulo, no mês de março. Na ocasião, ele compartilhou uma foto abraçado com ela no festival e escreveu: “É leve né, namorada...”. Este foi o primeiro relacionamento que ele assumiu após o fim do relacionamento com Grazi Massafera (39).

Falando nela, Grazi Massafera agitou as redes sociais ao demonstrar maturidade. Ela deixou um comentário em uma foto do ex-namorado, Caio Castro, com a atual dele, Daiane de Paula.

Na imagem, os dois apareceram juntinhos em um elevador. Nos comentários, Grazi escreveu: “Lindezas”. E Daiane respondeu: “Você é luz”.