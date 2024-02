Angélica dobra shortinhos e exibe pinta em foto na academia: 'Me julgando'

Após viagem luxuosa com a família, Angélica dobra shortinhos e exibe curvas saradas na academia de sua mansão no Rio de Janeiro

A apresentadora Angélica voltou após fazer uma longa viagem internacional com Luciano Huck e os filhos pelo mundo. Depois de visitar países diversos em continentes diferentes, a loira voltou para sua mansão no Rio de Janeiro.

Neste sábado, 03, ela fez um registro que está em casa e chamou a atenção ao aparecer na academia da residência luxuosa na companhia de seus cachorros. Usando um look fitness, a artista ostentou suas curvas torneadas e não passou despercebida.

De top e shortinhos dobrado, Angélica colocou suas pernas para jogo e sua icônica pinta também para o clique no espelho. "Voltamos...", contou ela sobre retornar também para os treinos. "Me julgando", brincou ao exibir os pets olhando para ela no momento.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora postou fotos com a família em Londres, na Inglaterra. Antes de irem para o terriório britânico, a famosa e seus amados passaram por Dubai, Sri Lanka e até um local para esquiar na neve.

Festa de 50 anos de Angélica

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu em sua mansão no Rio de Janeiro. A famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Na época em que o evento ocorreu, o apresentador postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.

