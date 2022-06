Alessandra Negrini exibe treino na academia e arranca elogios da web: ''Que corpo!''

Atriz Alessandra Negrini compartilha registro de treino na academia e impressiona os fãs pela boa forma aos 51 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 11h50

A atriz Alessandra Negrini (51) usou suas redes sociais para mostrar um pouco de sua rotina na academia!

Na última segunda-feira, 13, a artista impressionou os seguidores ao esbanjar seu corpaço escultural aos 51 anos de idade. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa aparece usando uma legging e cropped cinza e com os cabelos soltos.

Acompanhada de um personal trainer, que a observa enquanto faz os exercícios, a gata ainda deu um sorrisinho para a câmera durante a gravação.

"Treininho", disse Alessandra ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Aff para de ser linda", "Sofri agora... porque achei que você era perfeita sem precisar fazer exercício. Não tem como fugir... tem que ter né", "Mulher, mas que corpo!", "O treino da gata", "Musa inspiradora", se derreteram alguns internautas.

Alessandra Negrini toma banho de rio com Marco Pigossi

Recentemente, Alessandra Negrini e Marco Pigossi (33) aproveitaram a folga em meio às gravações da segunda temporada da Cidade Invisível, série da Netflix dirigida por Carlos Saldanha, para curtir banho de rio na Ilha do Combú, no Belém do Pará. "Banho de rio. Ilha do Combú. Nosso dia de folga no paraíso!", disse a intérprete de Inês, a Cuca, na trama.

Confira o registro do treino de Alessandra Negrini: