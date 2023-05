Abaixando a calça, Virginia Fonseca exibe tanquinho em academia fora do Brasil

Influenciadora Virginia Fonseca exibe barriga mega sarada durante viagem nos EUA

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) impressionou ao mostrar sua barriga após treinar em uma academia em Miami, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, 23, a famosa tirou uma selfie brincando ao comparar seu abdômen seco com o do amigo.

Usando uma roupa fitness, a esposa do cantor Zé Felipe (25) abaixou a calça e ostentou seus gominhos saltando depois de queimar as calorias no local.

Ao comparar as barrigas bem diferentes, Virginia Fonseca colocou emojis de gargalhada, divertindo-se com a brincadeira.

A famosa e a família viajaram para Miami no avião, de R$ 50 milhões, que ela deu de presente de aniversário para o pai de suas filhas.

Ainda nesta segunda-feira, 22, ao chegarem na cidade norte-americana, eles fizeram uma festinha simples para comemorar sete meses da caçula, Maria Flor.

Veja o tanquinho de Virginia Fonseca:

De macacão vazado, Virginia Fonseca escandaliza ao mostrar quase tudo: 'Predadora'

A influenciadora Virginia Fonseca participará de mais um clipe do esposo, o cantor Zé Felipe. Neste domingo, 21, a famosa compartilhou um vídeo gravando a produção para a música Macho Preferido e impressionou com o look escolhido para o trabalho.

Dando um show de beleza e sensualidade, a famosa apareceu vestindo um macacão todo vazado. Cobrindo apenas o necessário, Virginia Fonseca fez a temperatura subir ao fazer carão e poses ousadas.

"PREDADORA. Gravação próximo clipe do @zefelipecantor, aguardem. Toda honra e glória a Deus", disse a esposa de Zé Felipe na legenda do vídeo arrasador.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram perplexos com a beleza da musa. "Gostoso", falou o esposo ao ver amada exibindo suas curvas torneadas. "Ela é linda", elogiaram os fãs.

Leia também:Desastre! Virginia Fonseca fracassa ao tentar foto em família: ''Não deu''

Veja o vídeo de Virginia Fonseca: