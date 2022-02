30kg a menos! Whindersson Nunes mostra antes e depois de entrar na academia

Whindersson Nunes mostra transformação do shape após entrar na academia e surpreende internautas

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 12h34

Na última quinta-feira, 3, Whindersson Nunes (27) deixou seus seguidores de boca aberta ao mostrar a transformação do seu corpo após entrar na academia.

Com uma rotina fitness que inclui até treino de boxe, o humorista mostrou o antes e depois, perdendo mais de 30kg no percurso.

“106kg / 74kg”, escreveu ele na legenda da publicação, mostrando a barriga no começo do vídeo se transformando no atual abdômen sarado.

Pelos comentários, os fãs foram logo reagir. “Inspiração”, confessou um. “Foi parto normal ou cesárea?”, brincou outro. “Os frutos da dedicação”, declarou mais um.

Recentemente, o influenciador anunciou um novo show de comédia que vai estrear com exclusividade na Netflix, o É De Mim Mesmo.