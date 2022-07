Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram aniversário de 2 anos do filho: "Meu príncipe"

O cantor Zé Vaqueiro e a influenciadora Ingra mostraram fotos da festa de aniversário do filho, Daniel

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 21h33

Daniel, filho de Zé Vaqueiro (23) e Ingra Soares, completou dois anos de vida nesta terça-feira, 26, e ganhou uma festa temática dos papais.

No Instagram, o cantor compartilhou duas fotos da comemoração. No primeiro registro, ele e a esposa aparecem com o menino, e no segundo registro, o aniversariante aparece andando de cavalo com a irmã, Nicolly, filha de outro relacionamento da influenciadora digital.

Ao compartilhar os cliques, Zé Vaqueiro se declarou para o herdeiro. "2 anos do meu Príncipe, que Deus lhe abençoe meu filho, hoje e todos os dias da sua vida, minha benção. Te amo meu amor", escreveu o artista na publicação.

Ingra também postou uma foto da festa de aniversário de Daniel e homenageou o menino. "Deus te abençoe meu filho, prometo ser a melhor mãe desse mundo pra você e sua irmã. Eu amo vocês, minha riqueza", disse a influencer.

A festa do filho de Zé Vaqueiro e Ingra teve como tema os personagens da animação Carros. Nas imagens publicadas pelos papais corujas é possível ver o bolo decorado com vários automóveis, além disso, o local estava cheio de balões coloridos.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Zé Vaqueiro e Ingra Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Vaqueiro (@zevaqueiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingra soares (@lngra_)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!