Zé Neto & Cristiano: o reencontro

Cantores falam de seus sentimentos na volta aos palcos

Redação Publicado em 24/06/2022, às 11h15

O terceiro capítulo do Balada Sertaneja Apresenta, série documental que acompanha grandes nomes do sertanejo, produzida pelo aplicativo Amazon Music, tem como protagonistas a dupla Zé Neto & Cristiano, em uma apresentação em SP, em que mostram toda a sua alegria pela volta aos palcos.

“Encontrar os amigos, sair, curtir. É como uma pessoa que ficou presa muitos anos, um passarinho na gaiola, que de repente você solta e quer voar, visitar tudo, ver todo mundo. É essa a sensação. Está sendo maravilhoso”, comenta Zé Neto (32).

“São quase 2 horas da manhã e a gente vai entrar no palco. O público está acostumado com esse horário, acho que é o pico do êxtase. Vai ter aquele que veio para esquecer, vai ver o cara ou a menina que veio para encontrar alguém, de repente, sai daqui com o amor da vida”, completa Cristiano (33), empolgado.

O seriado de cinco episódios conta também com Luan Santana (31), Simone & Simaria, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus, cada um com duração de 15 minutos. A Balada Sertaneja é uma das playlists mais ouvidas do mundo no app Amazon Music.

Você pode conferir o episódio completo em: https://www.youtube.com/watch?v=ZLHjApTXbOE&t=3s; e ouvir a playlist completa em: ttps://music.amazon.com.br/playlists/B07TMSLXLD