Xuxa Meneghel comemora seu aniversário com show em navio

Na noite de domingo, 26, Xuxa Meneghel subiu ao palco do seu navio para emocionar os fãs com um show inesquecível e caprichou na escolha do look

Para comemorar o seu aniversário de 60 anos de vida, a apresentadora Xuxa Meneghel reuniu uma multidão de fãs em um navio por alguns dias. O grande momento da experiência aconteceu na noite deste domingo, 26, quando a estrela comemorou o seu aniversário ao lado dos fãs em um show inesquecível.

Com a icônica nave no cenário, a artista relembrou os sucessos de sua carreira e emocionou seus fãs. Além disso, ela ganhou o 'Parabéns Pra Você' com bolo e a família no palco.

Nas redes sociais, a equipe de Xuxa mostrou fotos do look que ela usou para o show. A estrela surgiu com um body preto brilhante e com direito a ombreiras volumosas. Inclusive, ela colocou aplique no cabelo e caprichou na maquiagem.

"Que noite! Uma energia incrível tomou conta do @naviodaxuxa na comemoração do aniversário da nossa rainha! Foi lindo! Parabéns Xu!!!", informou a equipe dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gxou (@gshow)

Junno Andrade fez música para gravar com Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou que o namorado, Junno Andrade, criou uma música para que eles gravem juntos, mas ela não sabe se isso acontecer. Isso porque ela tem receio de fracassar. Na entrevista, ela contou que já duvidou de si mesma em algumas ocasiões da vida. “Em vários momentos, mas a minha mãe não duvidava descaradamente! Ela sempre acreditou na minha palavra, no meu potencial e que nunca a decepcionaria”, afirmou ela.

Então, ela falou sobre a canção com Junno. “O Ju fez uma música para gravarmos juntos. É uma canção que fala de duas pessoas que se deram a chance de amar e que ninguém deve fechar as portas para o amor. Só de pensar em cantar com ele, que tem uma voz linda, duvido do meu potencial de entrar no estúdio. Tenho vontade de viver essa experiência com ele, mas acho que fracassarei antes de começar”, contou.

A edição de colecionador de CARAS totalmente dedicada à Rainha Xuxa Meneghel tem 76 páginas com entrevista reveladora, imagens inéditas produzidas para a publicação impressa e retrospectiva fotográfica que destaca momentos importantes da vida e da carreira da artista, de 1963, quando nasceu, até hoje. O exemplar histórico possui duas capas diferentes: uma realizada em um ensaio atual e outra, vintage, com uma clássica da Rainha. A revista já está nas bancas e tem tiragem limitada.