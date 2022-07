Vivian Amorim mostra detalhes da festa de mesversário da filha: "Malu Bumbá"

Vivian Amorim celebrou o quinto mês da filha, Malu, com um festival folclórico

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 16h28

Vivian Amorim (29) compartilhou alguns detalhes da festa de mesversário da filha, Malu, fruto de seu relacionamento com Leo Hirschmann.

No feed do Instagram, a ex-BBB mostrou a decoração e os docinhos da festa, que teve como tema o 'Festival Folclórico da Malu', e confessou que a comemoração entrou para o "top 3 de temas favoritos".

"Finalmente postando os detalhes desse mesversário perfeito para vocês. E dessa vez criamos o Malu Bumbá, que é o Festival Folclórico da Malu! Hahahaha, quem aguenta??? Não tenho maturidade! Juro! Esse com certeza entrou pro meu top 3 de temas favoritos #MaluBumbá #Malu5Meses", escreveu ela na publicação.

Malu completou cinco meses na última segunda-feira, 27. Na ocasião, Vivian mostrou a filha fantasiada com um look todo azul em homenagem à torcida do Boi Caprichoso e falou sobre o tema.

"'Desde criança eu brinco boi no Caprichoso, eu sou azul, amo esse boi vitorioooosooo'. Seguindo a tradição da família, a nossa pequena Malu comemora os seus 5 meses de Sinházinha da Fazenda do Boi Caprichoso! #FestivalFolclóricoDaMalu #Malu5Meses", disse ela.

