Virginia toma decisão sobre presentear a filha em aniversário: 'Não pedi'

Após fazer pedido especial em convite para os convidados, Virginia toma decisão sobre presentear sua herdeira; Maria Alice; veja o que ela fez

A influenciadora Virginia Fonseca já está muito animada para o aniversário de 3 anos de sua primogênita com o cantor Zé Felipe, a pequena Maria Alice. Nesta quarta-feira, 29, ainda em São Paulo para gravar seu programa no SBT, a famosa tomou uma decisão sobre presentar a herdeira.

Após ter pedido já no convite para os convidados enviarem leite em pó para doação no lugar de um presente para a aniversariante, a empresária milionária resolveu comprar diversos brinquedos e outros mimos para a Maria Alice abrir e ter a memória de ser presenteada. Virginia Fonseca então explicou melhor seu pensamento e logo depois gravou várias sacolas em um shopping.

"Vou comprar presentes, porque eu não pedi presentes pros convidados, pedi leite em pó pra fazer doação pras crianças que precisam, mas eu lembro dos meus aniversário, a magia que era abrir os presentes depois, era tipo uma alegria, eu amava, lembro de um aniversário que a gente fez no restaurante do meu pai, no bar e aí a gente pegou todos os presentes, colocou tudo na cozinha pra gente abrir", relembrou sua experiência.

Em seguida, ela se mostrou animada para criar memórias com sua filha: "Então assim, muito legal e aí eu vou lá agora comprar alguns presentes pra ela, pra ela ter essa magia de abrir os presentes e tudo mais e ela ama abrir presentes".

Ainda nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca fez um alerta importante aos convidados da grande festa da filha e avisou que terão consequências se não fizerem o que está aconselhando. Vale lembrar que, ao exibir o convite personalizado do evento, ela revelou que pediu aos convidados para doarem leite em pó.

Nas últimas semanas, a famosa fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

