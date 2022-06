Vera Viel mostra como foi a festa de aniversário das filhas em casa

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, mostrou clique do aniversário das herdeiras, Claro Faro e Maria Faro

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h57

A casa de Rodrigo Faro e Vera Viel ficou em festa no último final de semana com duas das três herdeiras fazendo aniversário.

No sábado, dia 18 de junho, Clara Faro, a primogênita fez 17 anos, e a herdeira do meio, Maria Faro completou 14 anos. No dia, a mamãe coruja compartilhou um clique encantador das garotas e, nesta terça-feira, 21, publicou um registro da comemoração que fizeram.

Na mansão onde vivem, Vera Viel e Rodrigo Faro celebraram o momento com uma festinha simples caseira. Com bolos decorados e docinhos, as adolescentes cantaram parabéns.

"Ainda sobre sábado dia 18… comemorando o aniversário das minhas meninas, vocês são filhas maravilhosas, nasceram no mesmo dia com três anos de diferença, mamãe é tão abençoada por ter vocês!", escreveu a ex-modelo.

Além das duas, Vera Viel e o apresentador da Record TV são pais de Helena Faro, de nove anos. Recentemente, o casal celebrou 25 anos que estão juntos.

Vera Viel e Rodrigo Faro celebram aniversário das filhas; veja: