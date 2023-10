Veja a foto do bolo de aniversário de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor completa 1 ano de vida e ganha bolo luxuoso em sua festa de aniversário

Filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor completou o seu primeiro ano de vida e ganhou uma festa luxuosa neste domingo, 22, em Goiânia, Goiás. Os pais organizaram uma festança com a presença de amigos e familiares em um buffet durante a tarde e a decoração roubou a cena. Inclusive, o bolo de aniversário foi uma atração à parte.

Maria Flor comemorou o seu aniversário com o tema dos personagens Mickey e Minnie. O bolo seguiu o tema da festa e ainda foi colocado em uma mesa repleta de flores.

O bolo de Maria Flor contou com um Mickey no topo, o nome da menina escrito em uma placa e várias flores de açúcar coloridas ao redor do doce. Os docinhos da festa também seguiram a mesma temática e foram espalhados pela área do Parabéns na festa.

Mais cedo, Virginia se declarou para a filha na data especial. "Há exatamente 1 ano atrás nasceu a Flor mais linda do nosso jardim!!! Nossa pequena Florzinha, tão linda, meiga, dengosa, bravinha kkk luz!!! Minha princesinha, peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso, enfim, peço as melhores coisas e chuva de bençãos!! Que você seja uma mulher feliz, honesta, humilde e de muito sucesso!!! Eu te amo, você é minha vida todinha e jaja vamos comemorar seu dia do jeito que você merece", disse ela.

Zé Felipe também fez uma homenagem para a filha nas redes sociais. "Minha totoca, você e sua irmã e sua mamãe são os presentes do papai do céu na minha vida. Me sinto o homem mais sortudo e abençoado cada vez que vejo seu sorriso e seu olhar cheio de ternura e carinho. Que Deus te cubra de bençãos, proteção e que a pureza abra cada porta da sua felicidade minha filha. Amo você, sua irmã e sua mamãe, com toda força do mundo. Feliz Aniversário. 1 aninhooo do meu amor fora do peito. Te amoooo demais Florzinha!!!", escreveu.