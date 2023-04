Veja a foto do bolo de aniversário da cantora Ludmilla para sua festa repleta de famosos

A cantora Ludmilla completou 28 anos de idade com uma festa luxuosa no Rio de Janeiro e escolheu um bolo estiloso, com quatro camadas e detalhes em preto e vermelho

A cantora Ludmilla comemorou o seu aniversário de 28 anos em grande estilo. Na noite de segunda-feira, 24, ela reuniu um time de celebridades em sua festa de aniversário no Rio de Janeiro, incluindo Luciano Huck, Ana Castela, Brunna Gonçalves e Gloria Groove. Para receber seus convidados, ela caprichou na decoração da festa.

A comemoração foi decorada em tons de vermelho, branco e preto, com direito a detalhes de flores. Para a ocasião, ela escolheu um bolo de aniversário estiloso, feito em quatro camadas com enfeites em flores de açúcar e texturas. A mesa ainda contou com vários doces embrulhados em papeis imitando flores.

Antes de sua festa, Ludmilla ganhou uma declaração de amor de sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, nas redes sociais."É um prazer enorme estar aqui mais um ano podendo partilhar da felicidade que é ter você na minha vida. Chega a ser difícil mensurar o quanto você é importante pra mim! Por isso, te desejar tudo de melhor nessa vida chega a ser pouco mediante a tudo o que você merece! Que Deus te blinde de todo mal desse mundo e que você brilhe cada vez mais e mais… Te amo e te admiro MUITO! Obrigado por ser minha maior inspiração! Tenho muito orgulho de ser sua esposa, Feliz aniversário, minha vidinha... seja muito feliz!! Eu e você até depois do fim! Com carinho, sua bru", disse ela.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Ludmilla vai atuar no filme Velozes e Furiosos

A cantora Ludmillaanunciou que está no elenco do filme Velozes e Furiosos. Além de ter uma música na trilha do longa-metragem, ela também vai atuar na produção. "A vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!", escreveu a esposa de Brunna Gonçalves em um vídeo publicado no Instagram.

No conteúdo, ela aparece em algumas cenas com a equipe de bastidor, inclusive com o ator Vin Diesel. Ela se disse "apaixonada pela equipe" e em uma das cenas ela chega a dar a largada em uma corrida envolvendo os carros tunados característicos dos filmes. "Foi uma das melhores experiências da minha vida", contou animada.