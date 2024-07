Ticiane Pinheiro revela novos detalhes da festa de 15 anos de Rafaella Justus

Mãe de Rafaella Justus, a apresentadora Ticiane Pinheiro contou alguns spoilers de como será o aniversário de 15 anos da filha

Ticiane Pinheiro não esconde o quanto está ansiosa para a grande festa de 15 anos da filha, Rafaella Justus! A apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, revelou que o evento, programado para o dia 21 de julho em São Paulo, está do jeitinho que a primogênita sempre sonhou.

Em entrevista à revista Quem, Ticiane contou novos detalhes da festa tão esperada. "A festa da Rafa vai ser uma festa de princesa, uma festa de 15 anos como ela quer, no mundo rosa. Ela vai ter três vestidos, o da entrada, o da valsa e o da balada. Vai ter um show especial surpresa, que estou dando", declarou a comunicadora.

Sem saber exatamente todos os detalhes finais da comemoração, a esposa do jornalista Cesar Tralli revelou o número estimado de convidados para o evento. "Acho que são 400 convidados, a gente ainda está fazendo a lista e fechando tudo. Sou uma pessoa que não é muito organizada, gosto de fazer tudo bem em cima da hora. Trabalho tanto, estou começando a fazer a lista, mas a gente fechou para esse número de pessoas", explicou ela.

Em seguida, Ticiane Pinheiro contou que não palpitou em muitas escolhas, ressaltando que os gostos de Rafaella Justus foram priorizados para a data especial. "A Rafa que escolheu tudo, ela que falou como sonhava. Só no convite que dei meu palpite porque ela pediu. E em um vestido também. Nas coisinhas que ela me pede", disse.

Recentemente, a herdeira de Ticiane e Roberto Justus mostrou os bastidores da escolha do convite para sua festa de 15 anos. Em suas redes sociais, a adolescente reforçou que já tinha muitas ideias em mente e revelou quais eram suas expectativas para o evento: "Muito princesa, flores, Led com uma pegada moderna".

Na publicação, Rafaella apareceu encantada ao ver alguns dos convites, que incluíam opções com espelhos, telas de led, sprays mágicos e até frascos de perfumes importados. Apesar de não revelar qual foi o modelo escolhido, a aniversariante destacou sua preferência por tons de rosa claro e prometeu oferecer exclusividade em cada detalhe do evento.

A divisão da guarda de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora.

"A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim...", disse como fazem.