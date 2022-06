Ticiane Pinheiro comemora aniversário de 46 anos ao lado da família: "Amo vocês"

Aniversariante do dia!

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou alguns cliques da festa de aniversário ao lado dos familiares

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 20h20

Nesta quinta-feira, 16, a família de Ticiane Pinheirose reuniu para comemorar o aniversário de 46 anos da apresentadora.

Em seu perfil do Instagram, a aniversariante do dia mostrou alguns detalhes da festa de aniversário, que estava decorada com bandeiras de festa junina e balões.

Nos registros, Tici aparece ao lado do marido, Cesar Tralli (51), das filhas, Rafaella (12) e Manuella (2), dos pais, Helô (76) e Fernando Pinheiro, dos irmãos e da sobrinha e agradeceu pelo aniversário especial.

"Obrigada por tantas surpresas!!! Amo vocês família. Obrigada por terem feito o meu dia mais feliz", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs da apresentadora deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Feliz aniversário, que Deus te abençoe", disse uma seguidora. "Parabéns, você merece isso e tudo mais. Que Deus continue abençoando seu caminho", falou outra. "Parabéns, muitas alegrias, saúde, tudo de bom na sua vida. Deus abençoe você, sua família linda", desejou uma fã.

Confira os cliques da festa de aniversário de Ticiane: