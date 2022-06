Thelma Assis se fantasia de noiva para São João da Thay: "Renovar os votos"

Ganhadora do BBB 20, Thelminha compartilhou os cliques da produção para o São João da Thay

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h25

Na última terça-feira, 28, a ganhadora do BBB 20, Thelma Assis (37) marcou presença no São João da Thay em São Luísa do Maranhão.

Para a ocasião especial, Thelminha se transformou em noiva mais uma vez. Ela adotou um visual moderno para a fantasia e surpreendeu na web.

Em seu perfil no Instagram, Thelma compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção e escreveu: "Tô indo renovar os votos no São João da Thay".

E não demorou para os fãs e amigos marcarem presença nos comentários da publicação: "Linda demais", escreveu um seguidor. "Que noiva mais linda", disse outro. "Uma princesa", comentou o terceiro.

Veja o look de Thelma Assis: