Thelma Assis compartilha cliques no Festival de Parintins: "Gratidão por tudo"

Ganhadora do BBB 20, Thelminha curtiu o Festival de Parintins e abriu o álbum de fotos dos dias especiais

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 12h08

A ganhadora do BBB 20, Thelma Assis (37) também esteve presente no tradicional Festival de Parintins, no Amazonas, no último fim de semana.

Thelminha abriu o álbum de fotos das festividades e mostrou como foram seus dias na Ilha da Magia e encantou seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, Thelma surgiu em diversos cliques, ao lado de amigos como Eslovênia Marques (25), que também compartilhou fotos do evento.

Na legenda da publicação, Thelminha aproveitou para celebrar a vitória do Boi Caprichoso no festival: "Um carrossel cheio de amor e gratidão por tudo o que vivi em Parintins. Parabéns por levarem para o mundo um Festival tão lindo! Muito obrigada pelo carinho e atenção. E parabéns Boi Caprichoso pelo campeonato e parabéns a todos os artistas envolvidos nesse espetáculo", ressaltou a médica.

Veja os cliques de Thelma Assis no Festival de Parintins: