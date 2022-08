Thais Fersoza abre álbum de fotos do festão de aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro

A apresentadora Thais Fersoza impressionou os seus seguidores com as fotos da festa de aniversário dos filhos

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 13h15

Thais Fersoza (38) deixou os seus seguidores de queixo caído ao abriu um álbum de fotos da festa de aniversário dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4). No perfil do Instagram, a mamãe coruja mostrou detalhes do evento e impressionou.

Para o dia especial, as crianças escolheram o tema de Frozen e Carros para celebrar mais um ano de vida. Nas imagens, a apresentadora e o cantor, Michel Teló (41), se divertem na companhia dos herdeiros.

"Celebrando o amor! A vida! A nossa família! Que benção estarmos todos juntos! Foi muito incrível! Conseguimos unir muitas pessoas que fazem parte da nossa história e q são muito especiais pra nós! Que noite linda.. as crianças se divertiram taaaaaaanto!", escreveu ela na legenda.

Thais ainda comentou que sentiu falta de poder proporcionar a comemoração. "Há anos não fazíamos uma grande festa (e nossos amigos sabem bem q aqui em casa, tudo era motivo de festa! Hahaha) então foi realmente um sonho estarmos todos juntos! Obrigada família, obrigada amigos! Vcs são os melhores! E deixo aqui tb meu agradecimento a todos que nos ajudaram a tornar essa noite perfeita!", concluiu ela.

Entre os convidados estavam, Hugo Moura (32), marido de Deborah Secco (42), com a herdeira do casal, Maria Flor (5). O cantor Lulu Santos (69), que integra o time de jurado do The Voice Kids ao lado de Teló, e o marido, Clebson Teixeira, também marcaram presença.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!