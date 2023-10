Tati Machado e o marido trocam beijos e usam fantasias combinando em festa

Tati Machado surge aos beijos com seu marido ao marcar presença na festa de aniversário de Patrícia Poeta

A repórter Tati Machado caprichou na escolha da fantasia para marcar presença de aniversário da apresentadora Patrícia Poeta com o tema de Halloween. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira, 20, na cidade de São Paulo e contou com a presença de vários famosos.

Inclusive, Tati levou o seu marido, Bruno Monteiro, para acompanhá-la na festança. Na entrada do evento, os dois revelaram que estavam com fantasias combinando. Eles apareceram vestidos de noivos zumbis, com direito a sangue falso e lente colorida nos olhos.

Além disso, os dois esbanjaram romantismo na frente dos fotógrafos e trocaram beijos apaixonados.

Tati e Bruno estão casados há 12 anos e se mudaram recentemente para São Paulo por causa do trabalho dela no programa Encontro, da Globo. Vale lembrar que ele é cineasta e diretor de fotografia.

Fotos: Van Campos / AgNews

Marido de Tati Machado faz homenagem para ela

A apresentadora Tati Machado está em festa por causa do seu aniversário de 32 anos. Para celebrar a data especial, o marido dela, Bruno Monteiro, fez questão de homenagear a amada publicamente.

Nos stories do Instagram, ele mostrou fotos do casal e da amada em momentos juntos e falou sobre o amor que sente por ela. Além disso, ele revelou um apelido da amada: 'Leãozinho'. “Parabéns meu amor! Que Deus te abençoe e te presenteie com muita saúde e sabedoria... Esta é a oportunidade perfeita para dizer o quanto eu te amo. E o quanto eu te admiro. Quero continuar a nossa jornada com a certeza que independente da caminhada, sempre estaremos unidos pelo coração. Te amo demais, meu leãozinho!”, disse ele.