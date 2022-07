Tata Werneck usa vestido com decote ousado em festa com Rafael Vitti

Tata Werneck dispensa o sutiã e rouba a cena ao escolher look com recortes estratégicos para acompanhar Rafael Vitti em festa da novela Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 09h50

A apresentadora Tata Werneck chamou a atenção ao marcar presença na festa do elenco da novela Além da Ilusão, da Globo, na qual o seu marido, Rafael Vitti, é um dos protagonistas. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira, 23, e ela acompanhou o maridão no evento.

Na entrada da festa, Tata e Rafael posaram abraçados e o look dela roubou a cena. A estrela apareceu com um vestido preto nada básico. Ela escolheu um look sensual, com direito a decote ousado e recortes estratégicos na região da barriga.

Vale lembrar que a novela Além da Ilusão está chegando na reta final. As gravações estão sendo finalizadas e a trama deve ser encerrada em agosto. A próxima novela das 6 da Globo será Mar do Sertão.

Enquanto isso, Tata Werneck está envolvida com as gravações da próxima temporada do programa Lady Night, do Multishow.

Fotos de Tata Werneck e Rafael Vitti: