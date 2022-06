Tamy Contro e Projota surgem belíssimos no casamento da irmã dela: ''Dia mais lindo''

Tamy Contro e Projota compartilham registros em casamento e encantam as redes sociais

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 11h02

O último final de semana foi mais do que especial para a família de Tamy Contro (30) e Projota (36). No domingo, 06, rolou o casamento da irmã da influenciadora e os dois foram padrinhos!

Após a cerimônia, é claro que ambos usaram suas redes sociais para postarem registros lindos.

O post da gammer contou com duas fotos dela, uma com o maridão e outra ao lado das outras madrinhas. “Sobre o dia mais lindo de todos, casei minha irmã”, escreveu.

O rapper também deu dois closes com seu terno cinza e publicou o mesmo clique ao lado da amada. “Modo padrinho: ativado”, brincou.

Arthur Picoli (27), que virou amigo da família após o BBB 20, já aproveitou para avisar que eles terão a mesma função no dia em que ele se casar. “Preparem-se para serem meus padrinhos também [risos]”, pediu.

Nos Stories, Tamy mostrou também o look de Marieva (2). Ela publicou um clique no qual a herdeira apareceu no colo de sua mãe.

Veja as imagens de Tamy Contro e Projota no casamento da irmã dela:

