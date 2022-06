Simone & Simaria: emoção aos fãs

Além das coleguinhas, Luan Santana,Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus completam a lista de sertanejos que fazem parte dos episódios, cada um com duração de 15 minutos. A Balada Sertaneja é uma das playlists mais ouvidas do mundo no app Amazon Music. “A gente sem fã não faz sentido. Quem dá calor para o evento é o fã. É ele que sabe cantar todas as músicas, é ele que grita, é ele que se entrega”, afirma Simaria (39). A dupla garante que se importa com cada um de seus seguidores, sem nenhum tipo de empecilho. “A gente é muito espontânea, a gente é muito do povo. Não tem esse negócio de ter barreira”, completa Simone (38).

A conexão entre público e artista pode ser profunda. É disso que trata o segundo capítulo do Balada Sertaneja Apresenta, série documental que acompanha grandes nomes de um dos maiores gêneros musicais do Brasil, produzida pelo aplicativo Amazon Music. Desta vez as protagonistas são as irmãsA história acontece em meio à turnê Bar das Coleguinhas 2, e as duas fazem questão de ressaltar a importância deste vínculo e da volta aos palcos.